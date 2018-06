Romney lidera luta republicana em Illinois

Seu principal mérito nesse Estado, onde está montado o quartel-general da campanha de reeleição do presidente Barack Obama, foi ter virado as expectativas na última semana de campanha. O ultraconservador Rick Santorum, antes favorito entre os republicanos de Illinois, deve perder para Romney.

De acordo com a média das pesquisas de intenção de voto, Romney venceria com 41%, seguido por Santorum, com 31%. O conservador radical Newt Gingrich contava com 13,3% das intenções de voto e o deputado federal Ron Paul, com 8,3%.

Reduto de Obama, Illinois não será decisivo na corrida republicana. Mas contribuirá com 52 delegados para a convenção do partido, que ocorrerá em agosto. / DENISE CHRISPIM MARIN, DE WASHINGTON