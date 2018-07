Romney mantém apoio e Santorum sobe nas pesquisas republicanas

WASHINGTON - O ex-governador de Massachusetts Mitt Romney continua como o pré-candidato mais apoiado pelos eleitores republicanos entre os nomes que disputam a candidatura pelo partido, embora o respaldo ao ex-senador Rick Santorum tenha aumentado, de acordo com números de uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 5, pelo jornal Washington Times.

O levantamento aponta que Romney tem um índice de apoio de 38%, seguido pelo deputado do Texas Ron Paul, que tem 24%. Santorum é o terceiro, com 10,8%. Na semana passada, segundo uma versão anterior da pesquisa, o índice do ex-senador era de apenas 3%. Newt Gingrich, ex-presidente da Câmara dos Representantes, tem 9,1%, enquanto o ex-governador de Utah Jon Huntsman tem 8%.

Romney venceu as prévias de Iowa com uma diferença de apenas oito votos para Santorum. Este último revelou-se uma grande surpresa no caucus, pois o apoio dos eleitores a ele cresceu nos últimos dias de campanha no Estado. Ambos tiveram um índice de respaldo de 25%, apesar da diferença mínima.

Santorum e Romney iniciaram a campanha fortalecidos e agora são os principais nomes para ocupar o posto de candidato oficial. O nome que enfrentará o presidente Barack Obama nas eleições em novembro será definido na Convenção Nacional do Partido Republicano em agosto.