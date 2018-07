Romney manterá alguns pontos da reforma na saúde

Mais cedo, a expectativa era de que Obama apresentaria na Flórida, Estado com grande população de idosos, um estudo de um grupo de inclinação democrata que concluiu que, no plano de Romney para o Medicare, homens e mulheres que se aposentarão aos 65 anos em 2023 terão de pagar, em média, US$ 59.500 a mais por assistência médica durante o seu período de aposentadoria. Os números são ainda mais altos para americanos mais jovens que se aposentarão depois disso, conforme o estudo. Uma pessoa que se enquadrar nas exigências do Medicare em 2030 - alguém com 48 anos hoje - sofreria um aumento de US$ 124.600 nos custos da assistência médica durante o tempo em que estiver aposentado.

Percebendo a sua vulnerabilidade no tema assistência médica, Romney adiantou mais detalhes do seu plano para a saúde. "Eu digo que nós vamos substituir o Obamacare. E substitui-lo pelo meu próprio plano", destacou Romney. "E mesmo em Massachusetts, quando eu era governador, o nosso plano lida com condições de saúde preexistentes e com a situação dos jovens." Essas são duas das disposições mais populares da revisão realizada por Obama no sistema de saúde dos EUA, e Romney os adotou em declarações no programa "Meet the Press", da rede de televisão NBC, veiculado neste domingo.

A reformulação feita por Obama proíbe seguradoras de recusar pessoas com problemas de saúde preexistentes e permite que jovens sejam cobertos pelo plano de seus pais até os 26 anos. "É claro que há um número de coisas que eu gosto na reforma da assistência médica que eu vou manter em prática", destacou o candidato. "Uma delas é garantir que as pessoas com problemas preexistentes possam obter cobertura."

As informações são da Associated Press.