Romney parabeniza Obama por vitória e deseja sucesso

Em um breve discurso a correligionários em Boston, Romney disse que "rezaria pelo sucesso" do democrata nos próximos quatro anos. Ele afirmou que é chegada a hora de deixar de lado a divisão partidária e conclamou democratas e republicanos a trabalharem juntos pelo bem do país.

De acordo com as projeções mais recentes, o Congresso norte-americano deve continuar dividido pelo menos durante os próximos dois anos, com o Senado sob controle dos democratas e a Câmara dos Representantes dominada pelos republicanos.

Durante o primeiro mandato de Obama, o persistente impasse entre democratas e republicanos no Congresso deixou os EUA à beira de um calote da dívida e custou o rating triplo A do país na escala da agência de classificação de risco de crédito Standard & Poor''s.

Com AP