Romney reduz desvantagem no mundo virtual

Ao arrecadar US$ 500 milhões em doações feitas pela internet para sua campanha de 2008, Barack Obama provou a importância do marketing online na disputa presidencial americana. Neste ano, porém, os republicanos demonstraram ter aprendido a lição, embora ainda sejam considerados tímidos nesse ambiente: reúnem 2,6 milhões de assinantes de seus e-mails, cinco vezes menos que os democratas, que contam com 13 milhões de destinatários.

Apesar de a campanha de Obama apresentar vantagem no marketing por correio eletrônico, os assinantes das mensagens de Mitt Romney demonstram mais engajamento, segundo um estudo realizado da empresa de inteligência digital americana Return Path.

Os colaboradores de Romney reenviaram 6% dos e-mails que receberam - e 0,04% das mensagens democratas foram retransmitidas.

Ao todo, 11% dos correios eletrônicos do democrata foram deletados sem ser lidos - 8% das mensagens do republicano tiveram o mesmo destino.

Romney ainda "venceu" Obama em mais um quesito: 0,8% dos assinantes de seus e-mails os marcaram como spam (lixo eletrônico); seu rival teve 5% dessas mensagens qualificadas da mesma maneira.

A campanha online do democrata é mais sofisticada, afirmou o diretor sênior de pesquisa de e-mail da Return Path, Tom Sather, em razão da experiência que seus estrategistas obtiveram em 2008.

Além disso, 68% dos e-mails de Obama chegaram à caixa postal de seus destinatários, ou seja, não foram marcados automaticamente como lixo eletrônico - o destino de 50% da divulgação eleitoral do republicano pelo mesmo meio -, segundo os dados da empresa, que declara não ter preferências políticas, oficialmente.

O especialista explicou que o marketing digital de Obama segmenta os assinantes de seus correios eletrônicos, dando mais ênfase aos "pequenos doadores" em potencial, já que, há quatro anos, foram eles os maiores responsáveis por esse tipo de financiamento.

Doações pequenas. Segundo o levantamento, 56% das doações por e-mail para a propaganda eleitoral do presidente foram de até US$ 200. Na campanha do ex-governador de Massachusetts, 23% dos assinantes de seus correios eletrônicos doaram valores equivalentes.

Ao todo, 42% das contribuições por e-mail para a campanha de Romney foram de US$ 2,5 mil - valor máximo com que colaboradores individuais podem ajudar seus candidatos, segundo estabelece a Comissão Eleitoral Federal dos EUA, patamar em que Obama obteve 11% das contribuições.

Por esse motivo, além de não segmentar os e-mails, os estrategistas do republicano "não confiam" nos pequenos doadores, disse Sather.

O levantamento analisou mais de 2 milhões de caixas de entrada entre 27 de agosto e 10 de outubro.