Romney tem vantagem de 29 delegados, aponta projeção

O candidato republicano Mitt Romney teria vencido nos Estados de Indiana, Carolina do Sul, Kentucky, Oklahoma, Alabama, Geórgia, Tenesse, Arkansas, Virgínia Ocidental, Louisiana, Kansas, Nebraska, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Texas, Wyoming e Mississippi.

Obama teria vencido nos Estados de Vermont, Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts, Maine, Rhode Island, Delaware, Distrito de Columbia, Michigan, Nova York e Nova Jersey. Outras redes de TV, como CBS e NBC, projetam vitória do democrata também no Estado da Pensilvânia.

Na costa oeste dos Estados Unidos, entretanto, não há apuração em curso até o momento. A votação prossegue no maior colégio eleitoral do país, a Califórnia, que tem 55 votos.

Na Flórida, que tem 29 votos no Colégio Eleitoral e onde a apuração mostra um empate técnico entre os dois candidatos à Casa Branca, o presidente Barack Obama abriu uma vantagem de pouco mais de mil votos sobre Romney. Até agora, com 81% dos votos apurados no Estado, Obama tem 50% e Romney, 49%, mas ainda há poucos votos computados nos condados de Miami-Dade e Broward, considerados redutos democratas.

Em Ohio (18 votos no Colégio Eleitoral), com 35% dos votos apurados, Obama abriu uma vantagem de quase 150 mil votos sobre o ex-governador republicano. A contagem parcial mostra o democrata com 53% e Romney com 46%.