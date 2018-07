Romney transforma ataques na Líbia em questão eleitoral

WASHINGTON - O candidato republicano à Casa Branca, Mitt Romney, não demorou para converter a violência contra diplomatas americanos na Líbia em uma questão eleitoral. Nesta quarta-feira,12, sua campanha apressou-se a organizar sua declaração à imprensa antes de seu rival, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, manifestar-se publicamente na Casa Branca. Romney aproveitou o caso para criticar os "cálculos errados" da política externa de Obama e salientar seu estilo aos eleitores.

"A liderança americana é importante. Os Estados Unidos não devem deixar de usar sua influência na região. Têm de assegurar que a Primavera Árabe não seja posta em perigo e se torne um Inverno Árabe", afirmou.

Romney atacou especialmente um comunicado, emitido na noite de terça-feira,11, pela embaixada americana no Cairo, no qual condenou o filme que teria originado os protestos e a violência registrados durante o dia. Um grupo de muçulmanos havia escalado os muros da embaixada e queimado a bandeira do país.

Embora o governo americano tenha desautorizado o comunicado, o candidato republicano, valeu-se dele para atacar Obama.

"Os EUA estão dando mensagens misturadas ao mundo", criticou Romney, em campanha em Jacksonville, no Estado americano da Flórida. "O presidente e eu temos posições diferentes sobre Israel, Irã, Afeganistão e Síria. Obama demonstrou falta de clareza em política externa. Um pedido de desculpa pelos valores da América não é o caminho correto."

A campanha de Obama imediatamente reagiu. "Estamos chocados que, em uma hora na qual os Estados Unidos da América se confronta com a trágica morte de uma de nossas autoridades diplomáticas na Líbia, o governador Romney possa ter escolhido fazer um ataque político", afirmou Ben LaBolt, porta-voz da campanha democrata, por meio de comunicado.