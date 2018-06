Romney vence no Texas e enfrenta Obama em novembro

O ex-governador de Massachusetts ganhou 71% dos votos no Texas, como divulgaram em seus sites as redes "Fox News" e "CNN", que, juntamente com a rede NBC Television, anunciaram a vitória de Romney. A vitória projetada deve garantir a Romney os 1.444 delegados necessários para que ele se torne o candidato.

Diante da vitória, Romney disse, em comunicado: "Estou honrado com o fato de os americanos de todo o país terem dado apoio à minha candidatura, e fico feliz por ter obtido delegados suficientes para ser o candidato do partido".

Romney foi o único pré-candidato republicano ainda em campanha ativa no Texas, o segundo Estado mais populoso dos EUA. O congressista do Texas, Ron Paul, conseguiu 10% dos votos em seu Estado Natal. O conservador Rick Santorum obteve 7%, seguido por Newt Gingrich, com apenas 5% dos votos, de acordo com a "CNN". As informações são da Dow Jones.