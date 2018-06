Romney vence primária em Illinois, dizem canais de TV

Com 54% das urnas apuradas, o ex-governador de Massachusetts tinha 47% dos votos. Santorum aparecia em segundo, com 35% dos votos, seguido por Ron Paul, com 9%. Em quarto lugar estava o ex-presidente da Câmara dos Representantes, Newt Gingrich, com 8% dos votos.

Romney espera que esta vitória em Illinois lhe dê novo impulso na volátil campanha para chegar à Casa Branca, e convença os republicanos a apoiá-lo para pôr fim na disputa que determinará quem enfrentará Barack Obama nas eleições presidenciais de 6 de novembro.

Romney já tem mais que o dobro de delegados que Santorum para a convenção republicana que escolherá o candidato que representará o partido em novembro.

Até o momento, o ex-governador de Massachusetts conta com 521 delegados, contra 239 de Santorum, na corrida para alcançar os 1.440 delegados necessários para ser nomeado o vencedor dentro do partido. Em Illinois estavam em jogo 54 delegados. As informações são da Dow Jones.