Romney vence primárias de Iowa por 8 votos

Em seguida, vieram o ex-presidente da Câmara dos Representantes Newt Gingrich, com 13%; o governador de Texas, Rick Perry, com 10%; a representante de Minnesota, Michelle Bachmann, com 5%; e o ex-governador de Utah John Huntsman, com 1% dos votos. Após o fraco desempenho, Perry anunciou que voltará ao Texas para reavaliar a campanha. Inicialmente, ele pretendia viajar para a Carolina do Sul, onde haverá primárias no dia 21.

As primárias de Iowa, que abrem o processo de escolha do candidato republicano que disputará a Casa Branca na eleição de novembro, foram as mais apertadas disputas presidenciais na história do Partido Republicano. O recorde anterior é das primárias de Dakota do Sul, em 1936, com diferença de 257 votos.

Os resultados em Iowa são importantes porque dão aos mais votados o apoio para seguir arrecadando dinheiro e continuar com a campanha, para tentar ser o indicado a disputar o pleito contra o democrata Barack Obama, que tentará a reeleição. As informações são da Dow Jones