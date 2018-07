Romney vence primárias em mais 5 Estados dos Estados Unidos

Mitt Romney venceu nesta terça-feira as primárias republicanas nos Estados de Rhode Island, Connecticut, Nova York, Delaware e Pensilvânia, de acordo com projeções da Associated Press, reafirmando o nome do ex-governador de Massachusetts como eventual candidato do Partido Republicano para concorrer com Barack Obama nas eleições presidenciais de 6 de novembro.

Esses resultados devem marcar o fim oficial da campanha do pré-candidato Newt Gingrich. Na manhã desta terça-feira, o ex-presidente da Câmara dos Representantes havia dito que reavaliaria sua campanha, a menos que vencesse ou que chegasse muito perto da vitória no Estado de Delaware. Com 99% das urnas apuradas nesse Estado, ele tinha apenas 27%, contra 56% de Romney, dado como vencedor pelas projeções da Associated Press.

Apesar dessas vitórias, Romney permanecerá aquém dos 1.444 delegados necessários para conquistar a nomeação republicana, ma seu caminho está bastante livre, uma vez que Rick Santorum deixou a disputa no início do mês.

Os Estados onde houve primárias enviarão mais de 230 delegados para a Convenção, mas somente 150 poderão ser concedidos aos candidatos. Esses delegados virão de Nova York, Connecticut, Rhode Island e Delaware.

Na Pensilvânia, os eleitores selecionarão 59 delegados, escolhidos por votação, nas urnas. Ocorre que não se sabe qual candidato cada um desses 59 delegados apoiará. As informações são da Dow Jones.