Romney vence primárias em mais 5 Estados dos EUA Mitt Romney venceu nesta terça-feira as primárias republicanas em cinco Estados: Nova York, Rhode Island, Connecticut, Delaware e Pensilvânia, de acordo com projeções da Associated Press, reafirmando o nome do ex-governador de Massachusetts como eventual candidato do Partido Republicano para concorrer com Barack Obama nas eleições presidenciais de 6 de novembro.