Romney vence primárias em Virgínia, Vermont e Massachusetts

WASHINGTON - O conservador moderado Mitt Romney venceu as primárias republicanas nos Estados americanos de Virgínia, de Vermont e de Massachusetts, governado por ele na década passada, nesta terça-feira, 6. Porém, perdeu na Georgia para o radical Newt Gingrich e no Tennessee para o ultraconservador Rick Santorum. Até as 23h (horário de Brasília), brigava com Santorum pelo principal Estado da chamada Superterça, o industrial Ohio. Os resultados nos outros cinco Estados ainda se mostram indefinidos.

Considerada a etapa mais importante do processo de escolha do candidato de um partido, a Superterça tendia a ser a menos decisiva da história recente dos Estados Unidos. As dez disputas programadas envolveram a definição de 437 delegados para a convenção republicana de agosto, quando será escolhido o rival do presidente Barack Obama na eleição de novembro. Mesmo reforçando o favorirismo de Romney, a disputa estará longe de provocar a desistência de qualquer de seus adversários e de antecipar a sua indicação como o candidato republicano à Casa Branca.

De acordo com as pesquisas de boca de urna, Romney venceu em Massachusetts com 72% dos votos. Em Vermont, ficou com 38% e em Virgínia, onde competiu apenas com o ultraliberal Ron Paul, obteve 57%. Em Ohio, o maior teste de sua capacidade de conquista dos votos de operários da indústria, estava com 36% dos votos e perdia por dois pontos porcentuais para o ex-senador da Pensilvânia Rick Santorum até as 23h. Na Georgia, Romney terminara em terceiro lugar, e em Oklahoma, empatara com Gingrich no segundo posto.

Ultraconservador e ligado à Opus Dei, Santorum firmou-se na Superterça como o principal adversário de Romney. Venceu em dois Estados, Oklahoma e Tennessee, e a conquista de Ohio deslancharia sua campanha nas primárias nos outros 32 Estados e territórios americanos. "Estamos prontos para vencer pelo país", afirmou Santorum a eleitores em Ohio.

Gingrich, ex-presidente da Câmara dos Deputados, teria vitória restrita à Georgia, o Estado com a maior parcela dos delegados para a convenção republicana, 76, e seu berço eleitoral. Consultas anteriores apontavam as primeiras conquistas de Ron Paul desde o início das primárias - no Alaska, em Idaho e em Dakota do Norte.

Para ser escolhido como rival de Obama em novembro, o candidato precisa ter pelo menos 1.144 delegados na convenção republicana. A vitória em um Estado não significa necessariamente a conquista de todos os seus delegados. Cada unidade federal americana tem regras próprias de distribuição desses representantes. Dias depois da Superterça, haverá caucus republicanos no Kansas, em Guam (território americano no Pacífico) e nas Ilhas Virgens (território americano no Caribe) no sábado. Na próxima semana, Santorum deve ter a chance de recuperar o impulso caso não se saísse bem até o final da Superterça.

O Alabama e o Mississippi, dois Estados sulistas, de perfil mais conservador e em sintonia com o ex-senador, realizarão primárias. No Havaí, pouco relevante pois certamente elegerá Obama em novembro, ocorrerá um caucus. Uma "minissuperterça" ocorrerá em 24 de abril, com primárias em Nova York, Pensilvânia e outros três Estados.