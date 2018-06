Romney volta para casa após viagem cheia de gafes Em busca da simpatia de eleitores católicos, em especial os de origem polonesa, o candidato republicano à Casa Branca, Mitt Romney, fechou ontem seu roteiro no exterior com uma visita a Varsóvia. Desta vez, sem gafes. No entanto, ele não escapou de cometer algumas trapalhadas ao tentar atrair a simpatia dos líderes poloneses e criticar o governo de Barack Obama.