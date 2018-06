Rompimento de acordo deixa 270 rebeldes sírios sem saída em Homs

DAMASCO - Cerca de 270 rebeldes sírios que deveriam deixar a cidade de Homs, como parte de um complexo acordo com as forças do presidente Bashar Assad, são mantidos na cidade pelo Exército da Síria porque insurgentes em outras partes do país não cumpriram sua parte no acerto, disseram autoridades sírias nesta sexta-feira.

Depois de um ano de cerco, cerca de 1,2 mil rebeldes e moradores do centro antigo de Homs deixaram a cidade em ônibus esta semana em troca da libertação de dezenas de cativos mantidos por insurgentes nas províncias de Alepo e Latakia, no norte do país.

Autoridades disseram que os rebeldes também concordaram em permitir a entrega de ajuda a duas cidades xiitas do norte que estão sob o cerco dos oposicionistas, Nubl e al-Zahraa, mas nesta sexta-feira um comboio com alimentos e suprimentos médicos estava parado em postos de controle dos insurgentes do lado de fora das cidades.

As autoridades sírias, que falaram sob a condição de manter o anonimato, disseram que os 270 rebeldes remanescentes só poderão deixar Homs quando a ajuda chegar às cidades de Nubl e Zahraa. Elas não especificaram que grupos impediram a entrega dos suprimentos.

Ativistas dizem que a Frente Nusra, grupo ligado à Al-Qaeda, bloqueou a passagem dos comboios para as cidades, mas outros rebeldes armados também estão ativos na área. /REUTERS