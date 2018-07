Ron Paul opta por radicalizar retórica liberal O pré-candidato republicano Ron Paul reforçou suas convicções ultraliberais afirmando que as vítimas das fortes tempestades e inúmeros tornados que atingiram o meio-oeste e o sul dos EUA no fim de semana não deveriam ter direito a ajuda financeira de emergência provida pelo governo. Segundo Paul, as pessoas que tiveram prejuízos materiais ou mortes em suas famílias deveriam ter se prevenido com seguros particulares.