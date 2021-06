Rondas campesinas, as patrulhas comunitárias do Peru que Castillo integra

Mastigando folhas de coca e carregando chicotes na mão, 15 camponeses peruanos caminham na escuridão da noite pelas trilhas perto de uma aldeia de Cajamarca, assim como fazia Pedro Castillo antes de ser candidato à presidência.

As "patrulhas camponesas" foram criadas há mais de quatro décadas na região de Cajamarca, 900 km ao norte de Lima, para evitar roubos de gado, mas nos anos difíceis do conflito armado interno (1980-2000) também se dedicaram a repelir os incursões do Sendero Luminoso da guerrilha maoísta.

Um dos patrulheiros de Cajamarca é Castillo, o professor de escola rural que nasceu e mora naquela região, e enfrenta a candidata de direita Keiko Fujimori nas eleições presidenciais.

“Tenho muita certeza de que Castillo vence, porque é professor e não vai se envolver em corrupção, porque se voltar a esta mesma patrulha vamos puxá-lo para fora”, diz o patrulheiro Dagoberto Vásquez, de 82 anos.

“Castillo deve ganhar porque nos ferram muito no Peru. Queremos trabalhar para os pobres, queremos que o Peru progrida”, acrescenta Vásquez, que vende chapéus na praça do distrito de Chota e há décadas dirige a patrulha no povoado de Saint Antônio de Iraca.

Os 15 patrulheiros usam ponchos para aliviar o frio noturno e botas de borracha para avançar sem problemas em qualquer terreno. Alguns usam chapéus de cano alto, popularizados por Castillo nesta campanha, e mascam folhas de coca, um antigo costume andino para suportar a fome e o cansaço.

Esses camponeses fazem suas patrulhas noturnas diariamente em Chota, município localizado 2.300 metros acima do nível do mar e com uma população de 45.000 habitantes, incluindo cerca de 2.000 indígenas.

Também há patrulheiros em outras áreas rurais do Peru com pouca ou nenhuma presença policial.

As patrulhas são uma espécie de polícia comunitária muito respeitada e amada pela população local, carecendo de reconhecimento oficial. Seus integrantes são voluntários que percorrem os campos e aldeias para dar segurança à população contra criminosos e ladrões de gado.

A ascensão de Castillo

Uma equipe da AFP acompanhou esses 15 patrulheiros durante sua ronda noturna ao redor do vilarejo de Cuyumalca, denominado 'Berço de Patrulheiros', porque ali nasceu o primeiro turno camponês em 1976.

Durante a década de 1980, essas organizações se espalharam por quase todo o Peru rural para conter as incursões de Sendero.

Esses camponeses de Cajamarca são muito organizados. Antes de cada viagem de campo, que pode durar cerca de seis horas, eles assinam os registros de presença.

Na jornada pelos campos de milho, alfafa e vegetais, a ronda camponesa detecta um aldeão com dois cavalos no meio da escuridão. Eles o fazem parar e vão questioná-lo para descobrir onde mora e se os animais pertencem a ele.

Como ele não dá uma explicação convincente, forçam o homem de 60 anos, vestido com um poncho preto, a acompanhá-lo até à casa dos patrulheiros para passar a noite.

Sem resistência, o homem os acompanha até o local. Lá os patrulheiros preenchem um registro com os detalhes do ocorrido e na manhã seguinte as investigações continuam até que verifiquem se ele está falando a verdade. Nesse caso, eles o deixarão ir, caso contrário, eles o entregarão à polícia.

Durante as caminhadas também param veículos suspeitos para fiscalizá-los, verificar a identidade de seus ocupantes e saber o que estão fazendo.

“Me sinto realizado porque conquistamos paz e tranquilidade na comunidade, as pessoas se sentem protegidas”, disse à AFP o patrulheiro Segundo Belizario Heredia Idrogo, 61 anos.

"Que ele não traia o povo"

As rondas “surgiram em resposta à falta de proteção do Estado aos direitos das pessoas no meio rural”, explica Heredia.

“Apostamos na mudança e apostamos no Pedro Castillo. Esperamos que o senhor Pedro Castillo não traia o povo peruano; do contrário, como povo estaremos nas ruas exigindo mais democracia e justiça para o Peru”, acrescenta o patrulheiro, segurando um bordón (bastão de madeira) e uma haste (chicote de couro).

“Para nós, o fato de Castillo ter sido patrulheiro é um orgulho”, diz Heredia, que tem dois filhos na patrulha e é professora primária, assim como o candidato de esquerda.

Existem 26.000 patrulheiros nos 19 distritos da província de Chota (com 143.000 habitantes). Seus dirigentes reclamam que nunca receberam apoio do Estado.

“Os governos da época nunca se lembraram das patrulhas camponesas. Esperamos que seja eleito um governo democrático que olhe de forma igualitária para a população”, disse à AFP o presidente das Rondas Camponesas de Chota, Aladino Burga. / AFP