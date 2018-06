Roteiro de campanha para os democratas

O presidente dos EUA, Barack Obama, deu um roteiro de campanha aos seus colegas democratas que vão enfrentar uma dura disputa nas eleições parlamentares de novembro: desafiar os republicanos que criticam a lei de assistência médica, conhecida como Obamacare, a oferecer algo melhor. Durante o discurso sobre o Estado da União, o presidente não mencionou os problemas do programa. Em vez disso, retratou a iniciativa, elaborada para dar cobertura a milhões de americanos não segurados, como uma rede de proteção crucial para evitar o desastre financeiro e médico das pessoas. "Isso é reforma de seguro médico, saber que, se algo acontecer, você não precisa perder tudo", disse. A mensagem pode virar uma cartilha para senadores democratas como Kay Hagan, da Carolina do Norte, Mary Landrieu, da Louisiana, Mark Pryorm, de Arkansas, e Mark Begich, do Alasca, que tentam convencer os eleitores em Estados de tendência republicana que a lei não é o desastre que os conservadores dizem que é. Para isso, os democratas devem utilizar a seguinte estratégia: lembrar os eleitores de que os republicanos da Câmara votaram mais de 40 vezes contra o Obamacare, mas não apresentaram uma alternativa. "Todos nós devemos dizer ao povo americano do que somos a favor e não somente do que somos contra", afirmou Obama. Não está claro ainda se essa estratégia de confronto será suficiente.