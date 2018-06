Rouhani ataca críticos de acordo nuclear do Irã O presidente do Irã, Hassan Rouhani, fez a crítica mais dura já vista à ala linha-dura que se opõe ao atual acordo sobre o programa nuclear do país com potências mundiais. Durante reunião anual de embaixadores iranianos, Rouhani descreveu os críticos de linha-dura como "covardes políticos", que deveriam "ir para o inferno".