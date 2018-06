Rouhani: Irã nunca buscou e jamais buscará bomba atômica

Rouhani afirmou ainda que dispõe de total autoridade para negociar um acordo com o Ocidente sobre o programa nuclear do país.

Os Estados Unidos e alguns de seus aliados suspeitam que o Irã desenvolva em segredo um programa nuclear bélico.

O Irã nega ter a intenção de desenvolver a bomba atômica sustenta que seu programa nuclear é civil e tem finalidades pacíficas, como a geração de energia elétrica e o desenvolvimento de isótopos medicinais, estando de acordo com as normas do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, do qual é signatário.

Na entrevista, Rouhani declarou ainda que recebeu do presidente dos EUA, Barack Obama, uma carta "positiva e construtiva" parabenizando-o por sua vitória nas urnas. "Poderiam ser passos pequenos e sutis na direção de um futuro muito importante", disse ele. Fonte: Associated Press.