Roupa da rainha Elizabeth II em discurso anima opositores do Brexit

LONDRES - O chapéu usado ontem pela rainha Elizabeth II durante o discurso que abriu o calendário parlamentar do Reino Unido provocou furor na imprensa britânica e nas redes sociais em virtude de seu formato e suas cores, que, para muitos, lembrou a bandeira da União Europeia (UE).

Com um vestido azul royal e o adereço na mesma cor, cravejado por detalhes em amarelo, a monarca leu o plano de governo da premiê Theresa May para os próximos dois anos, no qual a líder do Partido Conservador amenizou algumas de suas propostas de campanha, que previam o chamado “Brexit duro” - a ruptura total com a UE. A bandeira europeia é formada por estrelas amarelas em círculo dentro de um retângulo azul.

A rainha, como chefe de Estado, evita se pronunciar politicamente. Durante a campanha do referendo, no ano passado, o jornal The Sun publicou que ela, em conversas reservadas, disse ser partidária do rompimento com a UE. O Palácio de Buckingham desmentiu a reportagem e garantiu que a monarca é neutra.

“Rainha discursa com chapéu que parece incrivelmente com a bandeira europeia”, publicou o tabloide conservador Daily Mail, partidário do Brexit.

Nas redes sociais, foram diversos os memes com montagens da rainha e da bandeira europeia.

“Foi um pouco parecido com ela insistir em dirigir o carro do rei saudita”, disse o cientista político Simon Hix, da London School of Economics. “Uma política real bastante sutil. ” / REUTERS