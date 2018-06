Ruanda não irá mais monitorar americanos contra ebola A ministra da Saúde de Ruanda revogou a decisão de pôr turistas vindos dos Estados Unidos e da Espanha sob observação durante 22 dias como forma de prevenir a transmissão do vírus ebola no país. Agnes Binagwaho afirmou em sua conta no Twitter na noite da quarta-feira que a decisão de monitorar os viajantes era sua e não do governo, e pediu desculpas pelo inconveniente.