Ruanda, o início da crise O conflito na República Democrática do Congo está diretamente ligado ao genocídio em Ruanda, em 1994, quando morreram quase 1 milhão de pessoas, em sua maioria tutsis massacrados por hutus. A tensão étnica cruzou a fronteira para as terras sem lei do leste do Congo, onde grupos rebeldes começaram a se organizar e a ocupar as áreas ricas em minérios.