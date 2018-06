Ruanda pede à ONU que rejeite relatório sobre rebeldes no leste do Congo Ruanda pediu nesta sexta-feira ao Comitê de Sanções do Conselho de Segurança da ONU que desconsiderasse um relatório segundo o qual o derrotado grupo rebelde M23, na República Democrática do Congo, ainda está recrutando combatentes em Ruanda e soldados congoleses estão envolvidos em violações de direitos humanos.