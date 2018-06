Rubio e Sanders se destacam nas prévias de seus partidos nos EUA

WASHINGTON - Os senadores Marco Rubio e Bernie Sanders conseguiram no domingo mais vitórias nas primárias de seus respectivos partidos, em um dia marcado por um sóbrio debate entre os candidatos democratas às vésperas do próximo passo no calendário eleitoral: o Estado de Michigan.

Rubio conseguiu sua segunda vitória nas primárias republicanas dos EUA ao vencer em Porto Rico, enquanto Sanders obteve seu oitavo triunfo na disputa democrata ao ganhar o caucus no Estado do Maine.

As votações encerraram um fim de semana marcado por muitas primárias, após as realizadas no sábado em Kansas, Nebraska, Louisiana, Kentucky e Maine; e deram um novo ar a Rubio, o candidato favorito dos líderes do Partido Republicano, que têm tido dificuldades para convencer os eleitores.

"Ganhei 70% dos votos na ilha de Porto Rico", comemorou Rubio em um comício em Boise, em Idaho, Estado que realiza suas primárias republicanas na terça-feira.

O senador da Flórida ganhou os 23 delegados que estavam em jogo em Porto Rico, ao vencer por quase 60 pontos porcentuais o seu concorrente mais próximo, Donald Trump, e o terceiro colocado na disputa, Ted Cruz.

Rubio foi o único candidato republicano que fez campanha em Porto Rico, com uma parada em San Juan, no sábado, na qual lamentou que os porto-riquenhos possam escolher o candidato de ambos os partidos, mas não votar nas eleições gerais dos EUA.

O legislador de origem cubana argumentou que "a melhor maneira de solucionar este problema é solucionando a questão do status político", por meio de um plebiscito que pergunte a seus habitantes se querem continuar sendo um Estado Livre Associado ou se anexar aos EUA.

A campanha de Rubio acredita que o voto dos porto-riquenhos é uma mostra do que pode acontecer no dia 15 de março na Flórida, que concederá 99 delegados ao vencedor e onde Trump é, até o momento, o favorito nas pesquisas.

No lado democrata, Sanders voltou a demonstrar seu domínio no Maine, ao vencer com 64% dos votos contra 35% de sua rival, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, com 91% dos votos apurados.

"Obrigado ao povo do Maine por seu enorme apoio (...). Pode ser que os comentaristas políticos não gostem, mas o povo está fazendo história. Temos o impulso para chegar até a convenção democrata em julho", afirmou Sanders em comunicado.

Embora Hillary tenha ganhado em quatro Estados a mais que Sanders e acumulado uma enorme vantagem em termos de delegados graças, em parte, ao apoio de importantes figuras do partido, o senador de 74 anos quer prolongar as primárias até julho, impulsionado pelo grande entusiasmo de seus simpatizantes e uma notável arrecadação de fundos.

Para esse objetivo, será importante o que ocorrer na terça-feira em Michigan, Estado onde está em jogo um grande número de delegados (147) e cuja composição demográfica e econômica poderia favorecer Sanders, mas Hillary é a favorita nas pesquisas.

Os dois candidatos democratas participaram de um novo debate na cidade de Flint (Michigan), onde foram descobertas altas doses de chumbo na água corrente que afetam a saúde de muitos de seus habitantes. /EFE