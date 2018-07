Rumores de golpe são 'especulação', diz militar O general Ashfaq Kayani, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Paquistão, afirmou ontem que os rumores de que militares planejam derrubar o governo civil do presidente Asif Ali Zardari não passam de "especulação". Altamente impopular, Zardari voltou esta semana a Islamabad, depois de passar por tratamento médico em Dubai, em meio a rumores de que sofreria um golpe militar.