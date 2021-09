Rumos da política alemã estão nas mãos dos partidos menores; leia análise

Os cidadãos da maior economia europeia elegeram o novo Parlamento federal (Budenstag), mas os resultados apertados deixam ainda mais incerta a sucessão de Angela Merkel.

O partido com maior número de representantes no Parlamento tem a prerrogativa de indicar seu candidato a chanceler, mas um empate técnico nas pesquisas de boca de urna impediu a antecipação de resultados. E, mesmo quando apurados todos os votos, levará, provavelmente, meses para sabermos a composição do novo governo. Os motivos são o complexo sistema eleitoral de representação proporcional e a polarização política do país.

Leia Também Entenda como fica a escolha do chanceler da Alemanha após as eleições

Desde 1961, nenhum partido alemão obteve maioria absoluta para compor um governo sozinho. A formação de coalizões é prática necessária e recorrente. Os últimos dois governos resultaram de uma aliança conservadora entre a União Democrata-Cristã /União Social Cristã (CDU/CSU), de Merkel, e o Partido Social-Democrata (SPD). Desta vez, o cenário é diferente.

Com a polarização política, partidos menores têm conquistado parte do eleitorado e modificado o jogo eleitoral. Além dos dois majoritários, quatro outros partidos principais disputam as eleições federais: Partido Verde, com uma agenda centrada nas questões climáticas, Partido Liberal Democrático (PDL), que representa o empresariado e profissionais liberais, A Esquerda, com agenda fortemente progressista, e o controverso Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema direita.

Enquanto não forem apurados todos os votos – incluindo aqueles que chegam por correio - o resultado é incerto, mas não teremos nenhuma novidade com relação ao protagonismo do CDU/CSU e do SPD. A dúvida até o momento é de quem será o partido majoritário e os resultados preliminares indicam uma alternância, na qual o SPD assuma a liderança.

Confirmando-se esse resultado, mesmo assim não haverá uma mudança radical na política alemã. Olaf Scholz, candidato a chanceler do SPD, é jurista, acadêmico e político experiente e representa a ala mais conservadora do partido. Atualmente, é vice-chanceler, mas é sua atuação como ministro das Finanças que lhe rendeu maior protagonismo. No caso de uma surpresa, com CDU/CSU mantendo a maioria, Armin Laschet, presidente do partido e seu candidato a chanceler, deve ser promovido ao cargo.

Igualmente importante será o desempenho dos demais partidos. Como apenas o SPD e o CDU/CSU não terão representação necessária para compor um governo juntos, alianças com partidos menores será inevitável. As projeções são que os verdes elejam 15% do Parlamento, o maior número em seus 40 anos, o que o torna peça central em qualquer coalizão.

Na sequência, devem aparecer o PDL ,com 11,7% dos votos, AfD, com 10,7% e A Esquerda deve chegar aos 5%. Esses dois últimos devem ficar de fora de uma coalizão de governo.

Diante da pluralidade de possibilidades, é exatamente na definição de coalizão que repousam as incertezas sobre o futuro da Alemanha. De todo modo, se há a possibilidade de construir pontes entre os diferentes partidos, suprir as lacunas deixadas por Merkel e promover os interesses da Alemanha diante do cenário internacional, Scholz parece estar determinado a ser esse líder. A questão é quem o acompanhará. E, como política é um jogo de incertezas, no caso de uma virada final a favor do CDU, o SPD ainda estará no governo. Assim, os rumos da política alemã parecem estar nas mãos dos menores partidos.

*É DOUTORA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PELA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS E PROFESSORA DA ESPM SP