R.Unido defende resposta à Síria, mesmo sem apoio da ONU O ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, William Hague, disse nesta segunda-feira que é possível uma resposta internacional à suspeita de ataque com armas químicas na Síria pelo governo do país mesmo sem apoio unânime do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).