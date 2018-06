R.Unido deve apresentar resolução à ONU sobre Síria O governo do Reino Unido disse nesta quarta-feira que deve apresentar uma resolução para o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas ainda hoje no qual condena o suposto ataque com armas químicas do regime do presidente sírio, Bashar Assad. O documento também deve exigir uma autorização para o uso de "todas as medidas necessárias" para proteger os civis de ofensivas com armas químicas.