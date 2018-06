R.Unido encerra operações de combate em Helmand

Soldados britânicos, norte-americanos e afegãos testemunharam a cerimônia que marcou o fim das operações para o Comando Regional Sudoeste, uma coalizão dos Estados Unidos e do Reino Unido que opera sob a Força de Assistência de Segurança Internacional, da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

O Camp Bastion tem sido o centro de operações do Reino Unido no Afeganistão desde 2006. A transferência da base para o controle afegão conclui um capítulo importante na campanha afegã de 13 anos, que começou após os ataques terroristas contra os Estados Unidos, em 2001.

O secretário de Defesa do Reino Unido, Michael Fallon, disse que o compromisso britânico para apoiar o Afeganistão continuará através da ajuda institucional e ao desenvolvimento. Fonte: Associated Press.