R.Unido está disposto a mandar inspetores para Síria O ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, William Hague, disse que inspetores britânicos podem ser enviados para a Síria com o objetivo de ajudar a identificar as armas químicas no país. Por outro lado, Hague afirmou que soldados britânicos não devem ser mandados ao país.