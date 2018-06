R.Unido nega envolvimento em lançamento de mísseis

"Estamos cientes de relatos de lançamento de um míssil no Mediterrâneo. Nós podemos confirmar que não há envolvimento do Reino Unido", disse um porta-voz do Ministério da Defesa, recusando a dar mais detalhes.

Agências de notícias russas disseram, ao citar o Ministério da Defesa do país, que o governo havia detectado o lançamento de dois objetos balísticos no Mar Mediterrâneo. Segundo as agências, o ministro da Defesa do país já havia informado o presidente Vladimir Putin sobre o incidente. Fonte: Dow Jones Newswires.