Rússia acaba com proibição de entrega de mísseis ao Irã

MOSCOU - O governo russo decidiu nesta segunda-feira, 13, acabar com a proibição de entrega de mísseis terra-ar S-300 ao Irã, estabelecendo um marco legal para o país retomar seus planos de vender um poderoso sistema de defesa aérea para Teerã. O governo americano criticou a medida.

Um decreto do presidente russo, Vladimir Putin, publicado no site do Kremlin hoje removeu formalmente a proibição, que vigorava desde 2010. A medida é tomada antes do prazo de 30 de junho para que as potências, entre elas Estados Unidos e Rússia, cheguem a um acordo final com Teerã para desacelerar o programa nuclear iraniano.