Rússia: acordo prévio da Ucrânia deve ser respeitado O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta quarta-feira que o acordo de fevereiro entre o governo da Ucrânia e a oposição deve ser respeitado. "Os acordos existem para serem implementados. Eu não acho que ninguém deve desprezá-lo e começar as coisas do zero", disse o ministro.