Rússia acusa 30 ativistas do Greenpeace de 'pirataria' Todos os 30 ativistas do Greenpeace presos depois de um protesto realizado em 18 de setembro em uma plataforma de petróleo da estatal russa Gazprom no Oceano Ártico foram indiciados pelo crime de "pirataria", confirmaram autoridades locais nesta quinta-feira. O Greenpeace nega que os ativistas tenham cometido algum crime e classifica a acusação de pirataria como "absurda".