Ana Paula fazia parte de um grupo de 30 ativistas de 18 nacionalidades a bordo de um navio do Greenpeace apreendido pela Guarda Costeira russa após o protesto de 18 de setembro. A expectativa é de que mais ativistas sejam indiciados entre hoje e amanhã. Os 30 ativistas estão detidos em Murmansk, uma cidade portuária no Círculo Polar Ártico. Fonte: Associated Press.