Rússia acusa EUA de lançarem bombas de fósforo contra província síria

MOSCOU - As Forças Armadas da Rússia disseram no domingo, 9, que dois caças F-15 americanos lançaram bombas de fósforo contra a província síria de Deir es-Zor no sábado, disseram as agências de notícias Tass e RIA. Os EUA negaram a acusação.

Os ataques aéreos tiveram como alvo o vilarejo de Hajin, último grande reduto do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na Síria, e provocaram incêndios. Contudo, não há informações sobre vítimas, segundo as Forças Armadas russas.

Um porta-voz do Pentágono negou que aviões americanos tenham lançado bombas de fósforo. “Até agora, não recebemos qualquer relatório de qualquer uso de fósforo branco”, disse o comandante Sean Robertson. “Nenhuma das unidades militares da área sequer está equipada com munições de fósforo branco de qualquer tipo.”

Grupos de direitos humanos disseram que coalizões lideradas pelos EUA contra o EI já usaram munições de fósforo branco durante a guerra da Síria.

As bombas podem criar densas cortinas brancas de fumaça e são utilizadas como dispositivos incendiários. Grupos de direitos humanos criticam seu uso em áreas povoadas porque elas podem matar e mutilar ao queimar pessoas até os ossos. / REUTERS