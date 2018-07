Rússia acusa EUA de tentarem influenciar eleições

Ontem, o Departamento de Estado dos EUA informou que as operações da Agência de Desenvolvimento Internacional, conhecida pelas iniciais Usaid, seriam suspensas na Rússia por exigência de Moscou.

"Estamos falando de tentativas de influenciar, por intermédio da liberação de dinheiro, o curso dos processos políticos, o que envolve eleições em variados níveis, e instituições da sociedade civil", declarou Alexander Lukashevich, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Quase 60% do orçamento anual de US$ 50 milhões do Usaid foram destinados ao "fomento da democracia e da sociedade civil" na Rússia.

Parte desse dinheiro financiou o Golos, considerado o único grupo independente de monitoramento eleitoral da Rússia. Segundo relatórios compilados pelo Golos, houve "casos abundantes" de fraude nas últimas eleições russas.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem acusado governos ocidentais de tentarem influenciar o resultados das eleições de dezembro do ano passado, que o alçaram novamente ao Kremlin.

O Departamento de Estado dos EUA nega que tenha tentado influenciar o resultado do pleito. "Nós rejeitamos totalmente a noção de que nosso fomento à sociedade civil, à democracia e aos direitos humanos de alguma forma interfira em eleições, seja na Rússia ou em qualquer outra parte do mundo", disse Victoria Nuland, porta-voz da chancelaria norte-americana. "Promovemos programas assim no mundo inteiro", concluiu ela. As informações são da Associated Press.