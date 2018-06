Rússia admite que Assad enfraquece 'a cada dia' O primeiro-ministro da Rússia, Dmitri Medvedev, admitiu ontem que o aliado e presidente da Síria Bashar Assad está perdendo terreno em meio à guerra civil. "A cada dia, a cada semana e a cada mês, suas chances de permanência (no poder) ficam menores", afirmou. Medvedev voltou a afirmar, no entanto, que a decisão de uma saída de Assad precisa partir "do povo sírio", e não da comunidade internacional.