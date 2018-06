Rússia adverte Moldávia por incidente na fronteira

Dmitry Medvedev disse em uma reunião de funcionários do governo de que a Rússia tomaria o episódio em conta "no que se refere à cooperação econômica" com a Moldávia.

O vice-primeiro-ministro da Rússia Dmitry Rogozin visitou a província separatista da Transdnístria na sexta-feira, onde coletou assinaturas para um abaixoassinado pedindo a Moscou que reconheça a região como independente da Moldávia. Caixas contendo algumas das assinaturas foram confiscados por autoridades da Moldávia no aeroporto de Chisinau. Fonte: Associated Press.