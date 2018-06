Rússia adverte que Assad está perdendo controle sobre Síria

MOSCOU - O governo russo, principal aliado externo da Síria, advertiu nesta quinta-feira, 13, que o presidente Bashar Assad está perdendo o controle sobre seu país e levantou a possibilidade de os rebeldes saírem como vencedores da guerra civil.

Trata-se da primeira vez que a Rússia admite que o governo sírio encontra-se debilitado em quase dois anos de uma rebelião durante a qual já morreram mais de 40 mil pessoas. O vice-chanceler da Rússia, Mikhail Bogdanov, disse que Moscou está preparando a retirada de milhares de cidadãos russos da Síria.

"Uma vitória da oposição não pode ser descartada, infelizmente, mas é necessário observar os fatos: existe uma tendência de perda progressiva de controle do governo sobre uma porção cada vez maior do território", declarou Bogdanov durante uma audiência no Kremlin.

Grupos armados de oposição a Assad dominam atualmente grande parte do norte da Síria e parecem controlar cada vez mais áreas nas proximidades de Damasco.

Também nesta quinta-feira, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Anders Fogh Rasmussen, declarou que o governo sírio está "à beira do colapso". Segundo ele, a queda de Assad seria "apenas uma questão de tempo".

Na quarta-feira, os Estados Unidos, a Europa e diversos outros aliados reconheceram um grupo reorganizado de oposição como "representante legítimo" do povo sírio, o que pode abrir caminho para uma maior ajuda internacional às forças que combatem Assad.

Com informações da AP