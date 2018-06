Rússia adverte rádio por programa sobre Ucrânia

Pela lei russa, um meio de comunicação pode ser obrigado a fechar se recebe duas advertências em um ano. A advertência dada neste sábado foi a primeira para a rádio Ekho Moskvy.

Os jornalistas Sergei Loiko, do jornal Los Angeles Times, e Timur Olevskiy, da rede de TV independente da Rússia Dozhd, falavam sobre um confronto nas proximidades do aeroporto da maior cidade controlada pelos rebeldes: Donetsk. Eles informavam que o confronto continuara mesmo depois de uma trégua assinada em setembro.

A agência reguladora disse sexta-feira que o programa continha "informações justificando crimes de guerra", mas não elaborou. O editor-chefe da rádio Ekho Moskvy, Alexei Venediktov, rejeitou a alegação e disse que a estação irá apelar contra a advertência.

Enquanto a maioria da imprensa russa segue a linha do governo, a Ekho Moskvy tem sido um espaço de críticas ao Kremlin mesmo sendo controlada por uma filial da Gazprom, a gigante estatal russa de gás.

A liberdade de imprensa na Rússia tem sido restringida sob o governo do presidente Vladimir Putin. Com todas as emissoras nacionais de TV sobe controle do estado e a maior parte da imprensa escrita adulando Putin, autoridades têm metodicamente mudado o foco para algumas poucas empresas de mídia independentes. Fonte: Associated Press.