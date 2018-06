Rússia alega que sanções são ilegais

"Vamos simplesmente voltar para a década de 1980 em nossas relações com os países que introduzem essas sanções", disse Medvedev ao abrir a reunião semanal de gabinete. "Se esse é o objetivo deles, isso será alcançado em breve", disse o premiê, acrescentando que podem ser introduzidas "medidas recíprocas contra empresas estrangeiras e indivíduos", mas não forneceu detalhes.

Medvedev adotou um tom mais forte do que na quinta-feira, quando os EUA e a União Europeia anunciaram as rodadas anteriores de sanções. Na época, autoridades russas disseram que as medidas punitivas não afetariam a economia.

Desta vez, o primeiro-ministro disse que as sanções podem forçar a Rússia a reconsiderar a sua política orçamentária com "mais atenção a gastos com defesa e com segurança". A Rússia está planejando aumentar seus gastos militares em 23% em 2015, mais 10% em 2016 e outros 5% em 2017 para 3,52 trilhões de rublos (US$ 100 bilhões). Ele afirmou também que a Rússia se focará mais em seu financiamento doméstico.

O primeiro-ministro disse que "tais sanções nunca conseguiram colocar ninguém em seus joelhos" e acrescentou que "infelizmente" não irão ajudar a Ucrânia. "As sanções são ruins, elas não acrescentam otimismo seja para a economia ou para o povo, e elas nunca levam ao sucesso óbvio", disse Medvedev, observando que as medidas provavelmente irão aumentar o sentimento antiocidental na sociedade russa. Fonte: Dow Jones Newswires.