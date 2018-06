Rússia alerta Ucrânia sobre consequências de pacto

"A assinatura de um documento tão importante é, obviamente, o direito soberano de cada Estado", comentou o vice-ministro de Relações exteriores russo, Grigory Karasin, segundo a agência de notícias Interfax. "As consequências de a Ucrânia e Moldávia terem assinado certamente serão sérias".

Os acordos da UE assinados com a Ucrânia, Moldávia - e também com a Geórgia - reduzem barreiras comerciais e têm o objetivo de promover reformas democráticas. Os pactos foram negociados por anos seguidos, mas chegaram a ser colocados em dúvida diante da oposição de Moscou. A Rússia, que em março anexou a região ucraniana da Crimeia, ameaçou reduzir laços comerciais com os países vizinhos em retaliação. Fonte: Dow Jones Newswires.