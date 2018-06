Rússia ameaça cortar gás se Ucrânia não pagar dívida O presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu que o fornecimento de gás russo para a Ucrânia pode ser cortado a menos que Kiev pague suas dívidas, uma iniciativa que, segundo ele, pode colocar em risco as entregas de gás para a Europa. Em carta aos líderes europeus, Putin afirmou que a Ucrânia precisa imediatamente lidar com suas dívidas crescentes com a estatal de gás russa Gazprom ou arrisca a interrupção do fornecimento "total ou parcial".