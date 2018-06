Rússia ameaça pedir pagamento antecipado por gás

Em um encontro na quarta-feira com ministros do governo, Putin disse que pedir pagamentos antecipados "estava de acordo com o contrato" entre Ucrânia e Rússia, mas que pediu à Gazprom que se abstivesse de medidas drásticas até "consultas adicionais" entre os dois lados.

A Rússia apertou o cerco contra a Ucrânia desde que o presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych foi deposto em fevereiro, após meses de protestos de rua.

Na semana passada, a Gazprom disse que cortaria todos os descontos sobre o gás fornecido à Ucrânia, o que significa um aumento de preço de 70%, que deve elevar ainda mais dívida do país com gás, atualmente de US$ 2,2 bilhões. Fonte: Associated Press.