Rússia: Ataque dos EUA prejudicará negociações na Síria Uma conferência de paz planejada para ocorrer em Genebra com o objetivo de acabar com o conflito na Síria será adiada por um longo período, "se não para sempre" se os EUA decidirem ir em frente com a ação militar contra o regime de Damasco, advertiu o ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, nesta segunda-feira.