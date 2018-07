Rússia: ativistas anti-Putin enfrentam tribunais

O blogueiro e ativista anticorrupção Alexei Navalny disse que estava entre os 250 manifestantes detidos pela polícia de Moscou na Praça Pushkin, no centro da cidade. Outras 300 pessoas foram presas em São Petersburgo. As detenções ocorreram na segunda-feira, após os protestos contra a eleição que garantiu o terceiro mandato a Putin.

Sergei Udaltsov, outro líder de oposição, ironizou a obrigação de prestar contas à Justiça. "Eu tenho que ir ao tribunal às 10h (3h no horário de Brasília). Mas estou com muito sono", disse. Observadores europeus afirmam que a eleição de domingo foi distorcida em favor de Putin desde o seu início. As informações são da Dow Jones.