Rússia avaliará Crimeia antes de alterar regras fiscais

"Nós precisamos entender se as condições econômicas mudaram de tal forma que precisaremos alterar as regras fiscais. Por exemplo, a anexação da Crimeia muda as condições econômicas ou não? Essas 2,5 milhões de pessoas mudam os parâmetros macroeconômicos?", comentou Medvedev.

O Ministério de Economia da Rússia tem dito que, devido ao risco de contração econômica, o governo deveria mudar as regras fiscais, que obrigam a destinar boa parte dos recursos gerados com a venda de petróleo e derivados para um fundo especial. Entretanto, o Ministério de Finanças é contra alterar essas regras, afirmando que mesmo que a anexação da Crimeia demande mais recursos do governo central, não se deve permitir um aumento do déficit orçamentário.

Segundo Medvedev, as regras fiscais devem ser "adequadas" para as condições econômicas atuais, mas explicou que se a situação mudar dramaticamente, o arsenal fiscal do governo deve ser revisto. Fonte: Dow Jones Newswires.