Rússia indica que fará ataques contra empresas de defesa da Ucrânia

O porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, revelou neste domingo, 6, que foi emitido um alerta aos funcionários de empresas de defesa da Ucrânia, devido a ataques que serão realizados com armas de alta precisão no território ucraniano.

De acordo com o general, as ações contra a indústria de defesa acontecerão "como parte do cumprimento de objetivos" do que Moscou tem chamado de "desmilitarização da Ucrânia", segundo indicaram as agências russas de notícias.

A advertência do Ministério da Defesa antecede os ataques, como explicou Konashenkov, para evitar colocar em risco a vida dos funcionários das empresas. O porta-voz da pasta ainda ameaçou os países vizinhos à Ucrânia, que permitirem o pouso de aviões de combate ucranianos que serão utilizados no combate contra aeronaves russas. Para o membro do governo Putin, aliados do exército ucraniano também serão considerados parte do conflito.

Konashenkov ainda alegou que, praticamente, toda a aviação ucraniana foi destruída, enquanto admitiu que está ciente de que aviões de guerra ucranianos voaram para a Romênia e outros países de fronteira.

Além disso, o porta-voz do Ministério da Defesa afirmou que as forças armadas russas têm evidências de uma "eliminação de emergência" de restos que apontam para o uso de uma arma biológico-militar que teria sido adotado pela Ucrânia através de financiamento americano.

Segundo a versão de Konashenkov, os funcionários de laboratórios revelaram que, no último dia 24, foram destruídos patógenos perigosos, como Yersinia pestis, causadora da peste, e a Bacillus anthracis, responsável pela infecção antraz, cólera e outras doenças mortais./ EFE